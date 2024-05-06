О нас

"Хезболлах" атаковала десятками ракет штаб дивизии ЦАХАЛ на Голанских высотах

"Хезболлах" атаковала десятками ракет штаб дивизии ЦАХАЛ на Голанских высотах Ливанское движение "Хезболлах" атаковало штаб территориальной 210-й дивизии на израильской военной базе Нафах в северной части Голанских высот десятками ракет реактивной системы залпового огня "Катюша".
Другие страны
6 мая 2024 г. 12:22
Хезболлах атаковала десятками ракет штаб дивизии ЦАХАЛ на Голанских высотах

Ливанское движение "Хезболлах" атаковало штаб территориальной 210-й дивизии на израильской военной базе Нафах в северной части Голанских высот десятками ракет реактивной системы залпового огня "Катюша".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении движения.

"Атака десятками ракет "Катюша" по штабу 210-й дивизии врага на Голанских высотах была предпринята в ответ на ночную бомбардировку израильской армией долины Бекаа между городами Наби-Шит и Аль-Сафари, в результате чего несколько человек получили легкие ранения", - указало движение.

Кроме того, в числе операций против израильской армии, проведенных в минувшее воскресенье, "Хезболлах" отметило удары по десяти объектам в восточном и западном секторах от Южного Ливана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Lebanon's Hezbollah says fired dozens of rockets at Israeli base

Другие новости из категории

Бельгия выделила средства на стимулирование военной промышленности
Бельгия выделила средства на стимулирование военной промышленности
6 мая 2024 г. 12:43
ЕС намерен увеличить производство снарядов до 2 млн в 2025 году
ЕС намерен увеличить производство снарядов до 2 млн в 2025 году
6 мая 2024 г. 12:10
Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии
Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии
6 мая 2024 г. 11:00
Число погибших из-за наводнений на юге Бразилии достигло 78 человек
Число погибших из-за наводнений на юге Бразилии достигло 78 человек
6 мая 2024 г. 09:41
СМИ: Армия Израиля начала эвакуацию жителей из Рафаха
СМИ: Армия Израиля начала эвакуацию жителей из Рафаха
6 мая 2024 г. 09:13
Президент Лаоса совершит визит в Россию 7-11 мая
Президент Лаоса совершит визит в Россию 7-11 мая
6 мая 2024 г. 09:09
В Мексике на дне колодца обнаружили тела пропавших туристов из США и Австралии
В Мексике на дне колодца обнаружили тела пропавших туристов из США и Австралии
6 мая 2024 г. 08:46
Армия Израиля сообщила о гибели трех военнослужащих на юге сектора Газа
Армия Израиля сообщила о гибели трех военнослужащих на юге сектора Газа
6 мая 2024 г. 08:03
В США допустили отправку войск в Украину
В США допустили отправку войск в Украину
6 мая 2024 г. 07:28
Мадуро заявил, что США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу
Мадуро заявил, что США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу
6 мая 2024 г. 06:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi