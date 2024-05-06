"Хезболлах" атаковала десятками ракет штаб дивизии ЦАХАЛ на Голанских высотах

Ливанское движение "Хезболлах" атаковало штаб территориальной 210-й дивизии на израильской военной базе Нафах в северной части Голанских высот десятками ракет реактивной системы залпового огня "Катюша".

Ливанское движение "Хезболлах" атаковало штаб территориальной 210-й дивизии на израильской военной базе Нафах в северной части Голанских высот десятками ракет реактивной системы залпового огня "Катюша".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении движения.

"Атака десятками ракет "Катюша" по штабу 210-й дивизии врага на Голанских высотах была предпринята в ответ на ночную бомбардировку израильской армией долины Бекаа между городами Наби-Шит и Аль-Сафари, в результате чего несколько человек получили легкие ранения", - указало движение.

Кроме того, в числе операций против израильской армии, проведенных в минувшее воскресенье, "Хезболлах" отметило удары по десяти объектам в восточном и западном секторах от Южного Ливана.