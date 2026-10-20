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    Консультант: Внедрение ИИ без надежного правового и технического фундамента бессмысленно

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 12:11
    Консультант: Внедрение ИИ без надежного правового и технического фундамента бессмысленно

    Ключевой вопрос в эпоху широкого распространения искусственного интеллекта (ИИ) состоит в том, каким образом обеспечить его безопасное, подотчетное и правомерное использование.

    Как передает Report, с таким заявлением выступил юридический консультант по вопросам конфиденциальности данных компании Hedman, лектор по тематике ИИ и защиты персональных данных в Таллиннском техническом университете Андрес Ойавер на VIII саммите IT-руководителей государственных структур, проходящем в Баку.

    Эксперт указал, что искусственный интеллект фактически уже встроен в работу современных организаций, даже при отсутствии официальных закупок соответствующих решений. В сложившихся условиях полный запрет подобных технологий не дает результата, поскольку работники прибегают к "теневому ИИ" - используют его дома, на персональных смартфонах или иных устройствах, обходя внутренние регламенты организации.

    А. Ойавер обратил внимание на то, что европейское законодательство, в том числе GDPR, специализированный закон "Об искусственном интеллекте" и закон "О киберустойчивости", формирует необходимые правовые рамки, но в реальности повседневная практика значительно сложнее законодательных норм, зафиксированных на бумаге.

    "Развертывание ИИ на слабом техническом и юридическом фундаменте лишено смысла, так как новые технологии, наложенные на ненадёжную основу, способны лишь усугубить имеющиеся уязвимости", - подчеркнул эксперт.

    Andres Oyaver: "Süni intellektin hüquqi və texniki təməl olmadan tətbiqi mənasızdır"
    Consultant: Implementing AI without solid legal, technical foundation pointless
    44 - Tezliklə
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