Консультант: Внедрение ИИ без надежного правового и технического фундамента бессмысленно

Ключевой вопрос в эпоху широкого распространения искусственного интеллекта (ИИ) состоит в том, каким образом обеспечить его безопасное, подотчетное и правомерное использование.

Как передает Report, с таким заявлением выступил юридический консультант по вопросам конфиденциальности данных компании Hedman, лектор по тематике ИИ и защиты персональных данных в Таллиннском техническом университете Андрес Ойавер на VIII саммите IT-руководителей государственных структур, проходящем в Баку.

Эксперт указал, что искусственный интеллект фактически уже встроен в работу современных организаций, даже при отсутствии официальных закупок соответствующих решений. В сложившихся условиях полный запрет подобных технологий не дает результата, поскольку работники прибегают к "теневому ИИ" - используют его дома, на персональных смартфонах или иных устройствах, обходя внутренние регламенты организации.

А. Ойавер обратил внимание на то, что европейское законодательство, в том числе GDPR, специализированный закон "Об искусственном интеллекте" и закон "О киберустойчивости", формирует необходимые правовые рамки, но в реальности повседневная практика значительно сложнее законодательных норм, зафиксированных на бумаге.

"Развертывание ИИ на слабом техническом и юридическом фундаменте лишено смысла, так как новые технологии, наложенные на ненадёжную основу, способны лишь усугубить имеющиеся уязвимости", - подчеркнул эксперт.