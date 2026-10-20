Зеленский назвал странным, что США поднимают вопрос о смене президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает странным, что партнеры из Соединенных Штатов поднимают вопрос президентских выборов в Украине.

Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Когда русские поднимают этот вопрос, мы понимаем почему: они считают, что смена президента облегчит им задачу. Мне кажется странным, что наши американские партнеры так поступают", - сказал он.

По словам Зеленского, в настоящее время вопрос выборов не находится в центре внимания украинского общества, поскольку первоочередными задачами остаются завершение войны и возвращение к нормальной жизни.

Он подчеркнул, что выборы состоятся, однако возможность проголосовать должна быть обеспечена для военнослужащих на фронте, украинцев, находящихся за рубежом, и жителей страны.

"Но как организовать открытые и демократические выборы с участием западных наблюдателей под ударами беспилотников и ракет? Не думаю, что это возможно", - отметил президент Украины.

По его словам, европейские партнеры понимают, что раскол внутри страны может вызвать то самое "цунами" и подорвать способность Украины к сопротивлению.

Отвечая на вопрос, не ослабит ли украинскую демократию дальнейшее откладывание голосования, Зеленский заявил, что никто не пытается удержаться у власти.

"Мы должны защищать государство - каждый на своем месте, в соответствии с законом и Конституцией. Военные находятся на фронте, остальные должны работать и платить налоги, если мы не хотим отдать страну и потерять независимость", - сказал он.

Касаясь предстоящих выборов в европейских странах и возможного сокращения поддержки Киева после смены правительств, Зеленский отметил, что решение в каждом случае принадлежит гражданам соответствующей страны.

По его словам, Украина может высказывать свое мнение, поддерживать коммуникацию и выстраивать диалог, однако окончательный выбор остается за избирателями. Киеву в любом случае придется налаживать отношения с новыми лидерами, и не исключено, что этот процесс окажется более сложным.