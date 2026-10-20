ГНФАР разместил 13,4% инвестиций в облигации сроком до 1 года

На 1 октября этого года 13,4% инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в облигации и другие инструменты денежного рынка были размещены на срок до 1 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 1 процентный пункт меньше, чем на 1 октября прошлого года.

За отчетный период удельный вес облигаций со сроком 1-3 года вырос на 3,8 процентного пункта - до 31,5%, доля облигаций со сроком 3-5 лет снизилась на 3,5 п.п. - до 27%. Доля облигаций со сроком более 5 лет выросла на 0,7 п.п. - до 28,1%.

На 1 октября общая стоимость инвестиционного портфеля ГНФАР составила $74 млрд 3 млн, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Активы Фонда на отчетную дату составили $74 млрд 4 млн - также на 5,5% больше, чем год назад.