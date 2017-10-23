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    Тиллерсон призвал власти Саудовской Аравии и Ирака объединиться для борьбы с влиянием Ирана

    Он отметил необходимость прекращения торговых отношений других стран с Тегераном

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал власти Саудовской Аравии и Ирака объединить усилия для подавления «растущей напористости» Ирана, а также отметил необходимость прекращения торговых отношений других стран с Тегераном.

    Как передает Report, об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление Тиллерсона.

    «Мы уверены, что это в некоторой степени позволит противостоять контрпродуктивному влиянию Ирана внутри Ирака», — сказал госсекретарь в ходе встречи с саудовским министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром.

    Он также призвал власти Ирана «вывести иранских ополченцев с территории Ирака», передаёт телеканал.

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