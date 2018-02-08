 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тиллерсон посетит страны Ближнего Востока 11-16 февраля

    Госсекретарь США в ходе визита посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 11-16 февраля посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт, где в частности обсудит меры по борьбе с терроризмом.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

    "Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Амман (Иордания), Анкару (Турция), Бейрут (Ливан), Каир (Египет) и Эль-Кувейт (Кувейт) 11-16 февраля", - отмечается в документе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi