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Tesla потеряла $170 млн за полгода из-за снижения курса биткойна

Tesla потеряла $170 млн за полгода из-за снижения курса биткойна Американский производитель электромобилей Tesla Inc отразил потери в размере $170 млн за первое полугодие текущего года в связи со снижением курса биткойна.
Другие страны
26 июля 2022 г. 04:37
Tesla потеряла $170 млн за полгода из-за снижения курса биткойна

Американский производитель электромобилей Tesla Inc отразил потери в размере $170 млн за первое полугодие текущего года в связи со снижением курса биткойна.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в документах компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В то же время компания зафиксировала доходы в размере $64 млн от ряда сделок по продаже криптовалюты.

Глава Tesla Илон Маск на прошлой неделе сообщил, что компания продала биткойны на $936 млн во втором квартале текущего года, чтобы увеличить объем денежных средств на фоне закрытия предприятия в Шанхае в связи с локдауном из-за очередной вспышки коронавируса.

Компания продала около 75% имеющихся у нее биткойнов. В общей сложности Tesla владела криптовалютой на сумму $1,5 млрд, на конец июня у нее осталось около $218 млн.

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