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    ​Террористы ИГИЛ в Сирии взорвали церковь на католическую Пасху

    Теракт случился в деревне Тель-Насри провинции Эль-Хасаке

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Экстремисты бандформирования "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) взорвали церковь Девы Марии на северо-востоке Сирии.

    Как передает Report, теракт случился в деревне Тель-Насри провинции Эль-Хасаке.

    При этом террористы устроили атаку на храм в день католической Пасхи, отмечает агентство SANA со ссылкой на свидетельства местных жителей.

    Как отмечают местные источники агентства, боевики ИГИЛ заранее заминировали церковь, и привели в действие взрывное устройство во время богослужения по случаю праздника Святой Пасхи. О жертвах теракта пока ничего не известно.

    Этот храм был построен в 1934 году, а в 2005-м восстановлен и перестроен на основе современного архитектурного стиля.

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