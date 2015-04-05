​Террористы ИГИЛ в Сирии взорвали церковь на католическую Пасху

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Экстремисты бандформирования "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) взорвали церковь Девы Марии на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, теракт случился в деревне Тель-Насри провинции Эль-Хасаке.

При этом террористы устроили атаку на храм в день католической Пасхи, отмечает агентство SANA со ссылкой на свидетельства местных жителей.

Как отмечают местные источники агентства, боевики ИГИЛ заранее заминировали церковь, и привели в действие взрывное устройство во время богослужения по случаю праздника Святой Пасхи. О жертвах теракта пока ничего не известно.

Этот храм был построен в 1934 году, а в 2005-м восстановлен и перестроен на основе современного архитектурного стиля.