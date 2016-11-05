Террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Диярбакыре

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в Диярбакыре, где 4 ноября был подорван заминированный автомобиль.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

В результате взрыва, прогремевшего накануне неподалеку от штаб-квартиры полиции в районе Баглар, погибли 8 человек, более 100 получили ранения.

Инцидент произошел около 08:00 утра, когда на улицах было достаточно много людей.