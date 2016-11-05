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    Террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Диярбакыре

    В результате взрыва, прогремевшего накануне неподалеку от штаб-квартиры полиции в районе Баглар, погибли 8 человек

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в Диярбакыре, где 4 ноября был подорван заминированный автомобиль.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    В результате взрыва, прогремевшего накануне неподалеку от штаб-квартиры полиции в районе Баглар, погибли 8 человек, более 100 получили ранения. 

    Инцидент произошел около 08:00 утра, когда на улицах было достаточно много людей.

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