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    Тереза Мэй застряла в машине перед переговорами с Меркель - ВИДЕО

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, однако долго не могла выбраться из автомобиля, чтобы поприветствовать коллегу, передает Report.   

    На кадрах видно, как к автомобилю с британским премьером подошла женщина, чтобы открыть дверь Мэй, подергала несколько раз за ручку машины, но та не поддавалась. В какой-то момент ей все же удалось открыть дверь, и Тереза Мэй выбралась из автомобиля.

    За сценой с нетерпением наблюдала канцлер ФРГ, которая пожала руку прибывшему в Берлин премьеру.

    Как пишет ТАСС, Мэй и Меркель уже завершили двухчасовые переговоры. Они обсуждали дальнейшие действия по поводу Brexit.

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