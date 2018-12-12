Тереза Мэй: Я принимаю вызов

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй принимает вызов коллег по Консервативной партии, которые запустили процедуру вынесения ей вотума недоверия, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Т.Мэй, ее отставка рискует задержать или даже отменить процесс Brexit. Она также добавила, что отменила поездку в Ирландию, чтобы принять участие в голосовании по вотуму недоверия.

Наряду с этим ключевые члены британского кабинета министров уже высказали ей поддержку перед намеченным на сегодняшний вечер голосованием по вотуму недоверия главе правящей Консервативной партии и премьер-министру Т.Мэй.

В частности, среди тех, кто высказался за то, чтобы Т.Мэй осталась на своем посту - главы МИД Джереми Хант, минфина Филип Хаммонд, МВД Саджид Джавид, министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.

Напомним, что члены Консервативной партии, недовольные ходом переговоров по Brexit, сегодня запустили процедуру вынесения вотума недоверия главе партии и, соответственно, правительства.