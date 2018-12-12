В Великобритании запущена процедура голосования по вотуму недоверия премьер-министру

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Председатель руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди сообщил о запуске процедуры голосования по вотуму недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй, передает Report со ссылкой на Sky News.

"В соответствии с правилами, голосование пройдет между 18.00 (22:00 по Баку) и 20.00 (00.00 по Баку) 12 декабря", - сказал Г.Брэди.

По его словам, голоса будут просчитаны сразу же и результат голосования объявят в сжатые сроки.