Telegraph: Великобритания эвакуировала дипломатов из Ирана

Великобритания эвакуировала своего посла и всех сотрудников консульского отдела посольства из Тегерана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Подчеркивается, что решение о вывозе дипломатов было принято на основе оценки ситуации в области безопасности в Иране.

До этого представитель правительства Соединенного Королевства заявил изданию The Daily Mirror, что британские власти временно закрыли посольство в Тегеране.

Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на источники, что США могут нанести удары по Ирану в течение следующих суток на фоне обострения напряженности в регионе. Позднее, выступая на церемонии подписания документов в Белом доме, Трамп заявил, что ему сообщили о прекращении убийств в Иране.