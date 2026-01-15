Telegraph: Великобритания эвакуировала дипломатов из Ирана
- 15 января, 2026
- 07:11
Великобритания эвакуировала своего посла и всех сотрудников консульского отдела посольства из Тегерана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Подчеркивается, что решение о вывозе дипломатов было принято на основе оценки ситуации в области безопасности в Иране.
До этого представитель правительства Соединенного Королевства заявил изданию The Daily Mirror, что британские власти временно закрыли посольство в Тегеране.
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на источники, что США могут нанести удары по Ирану в течение следующих суток на фоне обострения напряженности в регионе. Позднее, выступая на церемонии подписания документов в Белом доме, Трамп заявил, что ему сообщили о прекращении убийств в Иране.