Трамп: Убийства в Иране прекратились

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил на церемонии подписания документов в Белом доме.

"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются - они уже остановлены", - сказал он.

Трамп также отметил, что "еще проверит" эту информацию: "Если это неправда, мы будем очень разгневаны".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США могут нанести удары по Ирану в течение следующих суток на фоне обострения напряженности в регионе.

Отметим, что в Иране 28 декабря начались протесты после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По имеющимся данным, погибли сотни человек, включая детей, многие получили ранения.