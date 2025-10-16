Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: Убийства в Иране прекратились

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 00:18
    Трамп: Убийства в Иране прекратились

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил на церемонии подписания документов в Белом доме.

    "Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются - они уже остановлены", - сказал он.

    Трамп также отметил, что "еще проверит" эту информацию: "Если это неправда, мы будем очень разгневаны".

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США могут нанести удары по Ирану в течение следующих суток на фоне обострения напряженности в регионе.

    Отметим, что в Иране 28 декабря начались протесты после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По имеющимся данным, погибли сотни человек, включая детей, многие получили ранения.

    Дональд Трамп Протесты в Иране
    Tramp: İranda qətllər dayandırılıb

    Последние новости

    00:18

    Трамп: Убийства в Иране прекратились

    Другие страны
    23:47

    Рубио сообщил об отправке США первой партии гумпомощи на Кубу

    Другие страны
    23:44

    ООН: Каждый пятый молодой человек в мире не учился и не работал в 2025 году

    Другие страны
    23:21

    СМИ: Британия готовит спецназовцев для захвата танкеров теневого флота

    Другие страны
    23:03

    Дания и США создадут рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг Гренландии

    Другие страны
    23:00

    Bild: ФРГ на текущей неделе направит своих военнослужащих в Гренландию

    Другие страны
    22:48

    В Иране заявили о задержании 31 человека по подозрению в связях с израильской разведкой

    В регионе
    22:33

    МИД Египта: Палестинский комитет управления Газой окончательно сформирован

    Другие страны
    22:19

    Гуманитарный коридор из восточных районов Алеппо откроется 15 января

    Другие страны
    Лента новостей