Катар нанес удар по Ирану в ответ на атаки по Дохе
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 19:51
ВС Катара нанес удары по территории Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что это произошло на фоне обвинений Дохи в адрес Тегерана в попытке атаковать гражданскую инфраструктуру. Катар предупреждал, что нанесет ответный удар.
Издание уточняет, что правительство Ирана пока никак не прокомментировало удар.
