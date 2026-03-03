Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 19:51
    Катар нанес удар по Ирану в ответ на атаки по Дохе

    ВС Катара нанес удары по территории Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники.

    Отмечается, что это произошло на фоне обвинений Дохи в адрес Тегерана в попытке атаковать гражданскую инфраструктуру. Катар предупреждал, что нанесет ответный удар.

    Издание уточняет, что правительство Ирана пока никак не прокомментировало удар.

