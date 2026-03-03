Нефть Brent подорожала почти на 8%, до $83,87 за баррель

Цены на нефть прибавляют 8% на торгах во вторник на фоне разрастания ближневосточного конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс.

Отмечается, что стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:45 по бакинскому времени составляет $83,87 за баррель, что на $6,13 (7,89%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $6,08 (8,54%), до $77,31 за баррель.

В ходе сессии цена Brent поднималась до максимальных с июля 2024 года $85,12 за баррель, WTI - превышала отметку в $78 за баррель. Контракты подорожали соответственно на 17% и 16% с пятницы.

Агентство сообщает, что боевые действия на Ближнем Востоке влияют на ключевые маршруты поставок нефти на мировой рынок и создают угрозу сокращения добычи.