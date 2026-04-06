Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 21:01
Продолжающаяся вот уже 38 дней война США и Израиля против Ирана оказывает негативное влияние на весь регион.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства.
По его словам, Турция активизирует дипломатическую работу для предотвращения дальнейшей эскалации.
Эрдоган назвал эту войну "незаконной, бессмысленной и нелегитимной", подчеркнув, что Анкара выступает за ее скорейшее завершение.
"Наше намерение - как можно скорее положить конец этой войне, которая несет тяжелые последствия для всего человечества", - заявил он.
Президент Турции также отметил, что блокировка Ормузского пролива также негативно повлияет на мировую экономику.
Последние новости
21:58
Зеленский: Украина предлагает РФ энергетическое перемириеДругие страны
21:54
Трамп пригрозил СМИ тюрьмой за отказ раскрыть источник утечки по ИрануДругие страны
21:41
Главы МИД Пакистана и Канады подчеркнули важность деэскалации в регионеДругие страны
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44