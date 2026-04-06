Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

Продолжающаяся вот уже 38 дней война США и Израиля против Ирана оказывает негативное влияние на весь регион.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства.

По его словам, Турция активизирует дипломатическую работу для предотвращения дальнейшей эскалации.

Эрдоган назвал эту войну "незаконной, бессмысленной и нелегитимной", подчеркнув, что Анкара выступает за ее скорейшее завершение.

"Наше намерение - как можно скорее положить конец этой войне, которая несет тяжелые последствия для всего человечества", - заявил он.

Президент Турции также отметил, что блокировка Ормузского пролива также негативно повлияет на мировую экономику.