    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    • 06 апреля, 2026
    • 21:01
    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    Продолжающаяся вот уже 38 дней война США и Израиля против Ирана оказывает негативное влияние на весь регион.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства.

    По его словам, Турция активизирует дипломатическую работу для предотвращения дальнейшей эскалации.

    Эрдоган назвал эту войну "незаконной, бессмысленной и нелегитимной", подчеркнув, что Анкара выступает за ее скорейшее завершение.

    "Наше намерение - как можно скорее положить конец этой войне, которая несет тяжелые последствия для всего человечества", - заявил он.

    Президент Турции также отметил, что блокировка Ормузского пролива также негативно повлияет на мировую экономику.

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    21:58

    Зеленский: Украина предлагает РФ энергетическое перемирие

    Другие страны
    21:54

    Трамп пригрозил СМИ тюрьмой за отказ раскрыть источник утечки по Ирану

    Другие страны
    21:41

    Главы МИД Пакистана и Канады подчеркнули важность деэскалации в регионе

    Другие страны
    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
