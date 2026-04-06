Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir
Region
- 06 aprel, 2026
- 20:48
ABŞ ilə İsrailin İrana hücumu və tərəflər arasında 38 gündür savaşın davam etməsi bölgəyə təsir göstərir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökumətin iclasından sonrakı çıxışında deyib.
"ABŞ və İsrailin İrana hücumu, tərəflər arasında 38 gündür savaşın davam etməsi bölgəyə təsir göstərir və bunun qarşısını almaq üçün Türkiyə diplomatik təmasları davam etdirir", - o bildirib.
Ərdoğanın sözlərinə görə, hazırkı müharibə qanunsuz və mənasızdır:
"Arzumuz bu qanunsuz, mənasız, qeyri-legitim və bütün insanlıq üçün son dərəcə ağır nəticələr doğuran müharibənin tezliklə sona çatmasıdır".
Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti çıxışında Hörmüz boğazının bloklanmasının dünya iqtisadiyyatına mənfi təsirlərindən də bəhs edib.
21:48
İsrail İranın ən böyük neft-kimya komplekslərindən birinə zərbə endirdiyini təsdiqləyibDigər ölkələr
21:44
"Naxçıvan" Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıbKomanda
21:36
Qurban Qurbanov: "Komandada düzgün xarakter olmasa, nəticələr də olmaz"Futbol
21:36
İsraildə İranın zərbələri nəticəsində 7 mindən çox insan yaralanıbDigər ölkələr
21:20
Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdırXarici siyasət
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48