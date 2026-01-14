СМИ: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
Другие страны
- 14 января, 2026
- 20:55
США могут нанести удары по Ирану в течение следующих суток на фоне обострения напряженности в регионе.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
США уже начали частичный вывод персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности. По словам двух европейских официальных лиц, вероятность военного вмешательства Вашингтона высока, и удары могут быть нанесены ближайших 24 часов.
Израильский чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп принял решение о возможном вмешательстве, однако точный масштаб и время операции пока не уточняются.
