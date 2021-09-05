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Талибы заявили, что хотят дипломатических отношений с Германией

Талибы заявили, что хотят дипломатических отношений с Германией Радикальное движение "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, хочет установить дипломатические отношения с ФРГ.
Другие страны
5 сентября 2021 г. 12:06
Талибы заявили, что хотят дипломатических отношений с Германией
Забихулла Муджахид

Радикальное движение "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, хочет установить дипломатические отношения с ФРГ.

Как передает Report, об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид в опубликованной статье в газете Welt am Sonntag.

"Мы хотим прочных и официальных дипломатических отношений с Германией", - сказал он. По его словам, талибы также хотели бы получить от ФРГ, как и от других стран, финансовую поддержку и гуманитарную помощь, а также хотели бы сотрудничать по вопросам здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Германия закрыла посольство в Кабуле почти сразу после прихода талибов к власти. Однако и канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава МИД Хайко Маас не исключали, что в будущем у Германии будет представительство в Афганистане, но это зависит от условий. Меркель при этом говорила, что открытие такого представительства не будет означать дипломатического признания.

Берлин в последние недели вел переговоры с талибами в Дохе. Германию на них представлял спецпредставитель кабмина по Афганистану Маркус Потцель. Предметом диалога были условия эвакуации.

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