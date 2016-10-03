Талибы захватили район в провинции на юге Афганистана

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан" в понедельник установили контроль над районом Нава в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Территория находится к югу от столицы провинции - города Лашкаргах. Отмечается, что уезд Нава считался ранее одним из самых безопасных в Гильменде, но в последнее время боевики нарастили свое присутствие в нем.

Сообщается, что в результате наступления талибов погибли начальник местной полиции Ахмед Шах и несколько силовиков.

Ранее сообщалось, что боевики "Талибана" перешли в наступление на севере Афганистана в провинции Кундуз.