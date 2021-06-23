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Талибы захватили главный переход через границу Афганистана и Таджикистана

Талибы захватили главный переход через границу Афганистана и Таджикистана Боевики террористической организации "Талибан" захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шер Хан Бандар в афганской провинции Кундуз
Другие страны
23 июня 2021 г. 04:25
Талибы захватили главный переход через границу Афганистана и Таджикистана

Боевики террористической организации "Талибан" захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шер Хан Бандар в афганской провинции Кундуз.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"К сожалению, сегодня утром и после часа боев талибы захватили порт Шир Хан, город и все пограничные посты с Таджикистаном", — заявил член совета провинции Халиддин Хакми.

Информацию о захвате подтвердил представитель "Талибана". По данным канала, некоторые служащие афганских сил безопасности покинули свои посты и бежали через границу.

Как отмечает Al Jazeera, захват Шир Хан Бандара стал наиболее значительным достижением талибов с момента активизации операций после решения США вывести свои войска из Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” Əfqanıstan-Tacikistan sərhədinin əsas keçid məntəqəsini ələ keçirdi

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