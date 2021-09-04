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Талибы устроили праздничную стрельбу в воздух, погибло 17 человек

Талибы устроили праздничную стрельбу в воздух, погибло 17 человек По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 12:21
Талибы устроили праздничную стрельбу в воздух, погибло 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших. Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Жителей Кабула заверили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали сторонников прекратить стрельбу.

На фоне опасений жителей движение заявило, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Kabil aeroportunda baş vermiş insidentdə ölənlərin sayı 70 nəfərə çatıb

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