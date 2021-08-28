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Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие

Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие Радикальное движение "Талибан" потребовало от жителей Кабула сдать оружие, боеприпасы и правительственные транспортные средства.
Другие страны
28 августа 2021 г. 03:37
Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие

Радикальное движение "Талибан" потребовало от жителей Кабула сдать оружие, боеприпасы и правительственные транспортные средства.

Как передает Report со ссылкой на 1TV, об этом сообщил представитель талибов Забиулла Муджахид.

Он отметил, что жители столицы Афганистана должны будут сделать это в течение недели. "Упомянутые объекты должны быть переданы в соответствующие органы "Исламского эмирата" (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - подчеркнул Муджахид.

Похожее заявление талибы уже делали 18 августа.

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Версия на азербайджанском языке “Taliblər” Kabil sakinlərindən silah-sursatları təhvil verməyi tələb ediblər

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