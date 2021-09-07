Талибы открыли стрельбу для разгона протестующих в Кабуле

Боевики захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" открыли огонь для разгона демонстрации в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Боевики захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" открыли огонь для разгона демонстрации в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации AFP, около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в афганской столице, "размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги". Утверждается, что "талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать десятки протестующих афганцев, осуждающих вмешательство Пакистана в дела Афганистана".

По сведениям телеканала Kabul News, протестная акция проходит на фоне визита в Кабул главы межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиза Хамида.