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Талибы атаковали госучреждения на северо-западе Афганистана

Талибы атаковали госучреждения на северо-западе Афганистана В результате стычек в уезде Фарси были уничтожены девять боевиков, около 20 экстремистов получили ранения
Другие страны
3 мая 2021 г. 16:15
Талибы атаковали госучреждения на северо-западе Афганистана

Формирования радикального движения "Талибан" предприняли наступление на позиции правительственных сил в одном из районов афганской провинции Герат, расположенной на северо-западе страны. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

По информации представителей местных властей, радикалы начали атаку накануне вечером в округе Фарси. Вооруженные столкновения продолжались до утра понедельника. Талибы направили два заминированных автомобиля на здания госучреждений, в том числе на управление полиции.

Как сообщил губернатор провинции Вахид Катали, в результате стычек в уезде Фарси были уничтожены девять боевиков, около 20 экстремистов получили ранения. В ночных боях, по сведениям губернатора, были убиты и пять сотрудников афганских сил безопасности.

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