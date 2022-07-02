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Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900

Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900 Министерство обороны Таиланда определило победителя тендера на поставки БПЛА на 112 миллионов долларов США. Им стал израильский оборонный концерн "Эльбит".
Другие страны
2 июля 2022 г. 12:06
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900

Министерство обороны Таиланда определило победителя тендера на поставки БПЛА на 112 миллионов долларов США. Им стал израильский оборонный концерн "Эльбит".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Newsru.co.il, израильский концерн обошел претендентов на поставки тактических боевых дронов, обойдя конкурентов из Турции, Китая и США, а также своего соотечественника - другой израильский концерн "Авиационная промышленность".

"Эльбит" поставит 7 БПЛА Hermes-900 для нужд королевского военно-морского флота Таиланда.

Ранее компания сообщила о поставке решений для точного наведения воздушных боеприпасов на 220 миллионов долларов и о поставке систем управления боевыми действиями на 548 миллионов долларов без указания адресата покупателя. Лишь указывалось, что это страна в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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