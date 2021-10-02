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Суд в Париже огласит приговор по делу экс-помощника Макрона в ноябре

Суд в Париже огласит приговор по делу экс-помощника Макрона в ноябре Исправительный суд Парижа назначил оглашение приговора по делу бывшего помощника президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля на 5 ноября.
Другие страны
2 октября 2021 г. 06:52
Суд в Париже огласит приговор по делу экс-помощника Макрона в ноябре
Александр Беналля и Эмманюэль Макрон

Исправительный суд Парижа назначил оглашение приговора по делу бывшего помощника президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля на 5 ноября.

Как передает Report об этом сообщило агентство France Presse (AFP).

Беналля предъявлено в общей сложности 12 обвинений, включая насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции, незаконное использование дипломатических паспортов. Прокуратура запросила для него полтора года лишения свободы условно, штраф в размере 500 евро, а также запрет на протяжении пяти лет занимать государственные должности и на протяжении 10 лет носить оружие.

Помимо Беналля обвиняемым по данному делу проходит бывший член партии Макрона "Республика на марше" Венсан Краз. Прокуратура запросила для него год лишения свободы условно за то, что он носил при себе оружие во время уличной демонстрации 1 мая 2018 года, хотя отправился туда лишь в качестве наблюдателя. Кроме того, два и четыре месяца условно обвинение просит для двух сотрудников полиции, которые передали Беналля записи с камер уличного наблюдения, на которых запечатлены его действия против участников первомайской демонстрации.

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Версия на азербайджанском языке Makronun keçmiş köməkçisinin işi üzrə hökm noyabrın 5-də elan ediləcək

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