Колумбийский университет попросил о полицейском присутствии до 17 мая

Ректор Колумбийского университета Минуш Шафик направила в полицию Нью-Йорка письмо с просьбой оставить сотрудников правоохранительных оранов на территории учебного заведения до 17 мая.

Ректор Колумбийского университета Минуш Шафик направила в полицию Нью-Йорка письмо с просьбой оставить сотрудников правоохранительных оранов на территории учебного заведения до 17 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ был опубликован на сайте университета.

На 15 мая запланирована церемония вручения дипломов. Ректор полагает, что присутствие полиции позволит "сохранить порядок и не допустить восстановления палаточного лагеря".

Ранее отмечалось, что полиция перекрыла все подходы к Колумбийскому университету и установила заграждения. Также во вторник стало известно о задержании одного из протестующих на территории университета. Правоохранители оттеснили от толпы и надели наручники на одного из пришедших к кордону людей. Незадолго до задержания протестующие кричали полицейским "ищите другую работу". Причина ареста неизвестна. К месту манифестаций рядом с учебным заведением подъехали грузовики с дополнительными заграждениями, на месте сохраняется усиленное присутствие полиции.

Пресс-служба полиции Нью-Йорка подтвердила, что получила от Колумбийского университета разрешение зайти на территорию кампуса. По данным местных СМИ, полицейские уже вошли на территорию университета и начали задерживать демонстрантов. Телекомпания NBC сообщает о сотне задержанных.