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Жителей Пакистана призвали не покидать дома из-за аномальной жары

Жителей Пакистана призвали не покидать дома из-за аномальной жары Волна сильной жары в Пакистане спровоцировала временное закрытие школ и проблемы с электроснабжением.
Другие страны
21 мая 2024 г. 18:30
Жителей Пакистана призвали не покидать дома из-за аномальной жары

Волна сильной жары в Пакистане спровоцировала временное закрытие школ и проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

"В этом месяце сохранится изнуряющая жара", - сказал высокопоставленный сотрудник Метеорологического департамента Пакистана Захир Ахмед Бабар. По его словам, температура может превысить месячную норму на шесть градусов Цельсия. На этой неделе во многих частях страны она превысит 40 градусов.

Бабар добавил, что люди должны пить больше воды и избегать ненужных путешествий, а фермеры должны принять меры для защиты скота.

В самой густонаселенной провинции страны Пенджабе из-за жары на этой неделе не будут работать все школы, около 18 млн учеников останутся дома.

Больницы Пакистана создают центры, в которых пострадавшие от жары смогут получить срочную помощь.

В некоторых районах страны наблюдаются многочасовые отключения электричества.

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