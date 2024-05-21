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Аргентина не будет отзывать посла в Испании

Аргентина не будет отзывать посла в Испании Аргентина не будет принимать дипломатические меры в ответ на решение властей Испании отозвать своего посла в южноамериканской стране.
Другие страны
21 мая 2024 г. 18:45
Аргентина не будет отзывать посла в Испании

Аргентина не будет принимать дипломатические меры в ответ на решение властей Испании отозвать своего посла в южноамериканской стране.

Как передает Report, об этом сообщил президент Аргентины Хавьер Милей в эфире телеканала LN+.

Он отметил, что конфликт между странами связан с "комплексом неполноценности" премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Милей также добавил, что Аргентина не будет предпринимать аналогичные меры.

19 мая Милей выступил на съезде испанской крайне правой партии Vox в Мадриде, где упрекнул Санчеса в том, что он не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении своей супруги Бегоньи Гомес. В тот же день Мадрид вызвал своего посла в Аргентине для консультаций и потребовал извинений от Буэнос-Айреса. 20 мая Милей заявил, что не будет просить прощения. МИД Испании объявил, что посол страны в Аргентине будет отозван на постоянной основе.

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