Парламент Вьетнама 22 мая проголосует за нового президента страны

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 22 мая проголосует за нового президента страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 22 мая проголосует за нового президента страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Нацсобрание приступит к процессу избрания главы государства утром 22 мая. После объявления результатов новый президент примет присягу и выступит с инаугурационной речью.

Постоянный комитет Национального собрания представил 21 мая на рассмотрение депутатов список кандидатов для избрания на должность президента. Кресло главы государства оставалось вакантным после того, как занимавший его Во Ван Тхыонг в марте подал в отставку с постов президента СРВ, председателя Совета национальной обороны и безопасности, члена Политбюро ЦК КПВ и члена ЦК КПВ 13-го созыва.