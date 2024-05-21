Президент ВЭФ в Давосе принял решение уйти в отставку

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб принял решение уйти на покой. Отставку Шваба сначала должно утвердить правительство Швейцарии.

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб принял решение уйти на покой. Отставку Шваба сначала должно утвердить правительство Швейцарии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на письмо, которое Шваб направил своим сотрудникам.

После отставки он перейдет на должность неисполнительного председателя форума.

Издание предполагает, что вместо Шваба в последнее время функции президента ВЭФ исполнял совет во главе с бывшим министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.