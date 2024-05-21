В штаб-квартире ООН приспущены флаги

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке наполовину приспущены флаги с эмблемой организации.

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке наполовину приспущены флаги с эмблемой организации.

Как сообщает американское бюро Report, решение было принято в знак уважения к памяти президента Ирана, министра иностранных дел и членов их делегации, погибших в воскресенье при крушении вертолета.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Ибрахима Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. В результате инцидента погибли все пассажиры и члены экипажа вертолета.