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СМИ: Не менее 16 машин Amazon сгорели в Берлине в результате беспорядков

СМИ: Не менее 16 машин Amazon сгорели в Берлине в результате беспорядков По меньшей мере 16 машин, принадлежащих компании Amazon, сгорели в Берлине в результате беспорядков, произошедших в ночь на 1 мая.
Другие страны
1 мая 2024 г. 12:16
СМИ: Не менее 16 машин Amazon сгорели в Берлине в результате беспорядков

По меньшей мере 16 машин, принадлежащих компании Amazon, сгорели в Берлине в результате беспорядков, произошедших в ночь на 1 мая.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, транспортные средства загорелись рано утром на улице Тиссенштрассе. В тушении задействованы 28 пожарных расчетов.

По предварительным данным, речь идет о поджоге. Свидетели утверждают, что видели нескольких преступников в масках вблизи машин Amazon, указывает газета.

30 апреля в Берлине под лозунгом "Верните ночь" прошла демонстрация представителей левых сил. В ней приняли участие порядка 3 тыс. человек. Полицейских забрасывали яйцами, пиротехникой и камнями. О каких-либо задержаниях пока ничего не известно. Порядок в столице ФРГ в ночь на 1 мая обеспечивали 3 тыс. сотрудников полиции.

Демонстрации левых сил также прошли в Гамбурге и Лейпциге. В манифестации в ганзейском городе приняли участие около 900 активистов, в основном женщин. В Лейпциге в марше участвовали примерно 400 человек.

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