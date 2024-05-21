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В Газу через временный пирс доставлено почти 570 тонн гуманитарной помощи

В Газу через временный пирс доставлено почти 570 тонн гуманитарной помощи Более 569 тонн гуманитарной помощи уже доставлено в сектор Газа через временный пирс, построенный Соединенными Штатами.
Другие страны
21 мая 2024 г. 08:45
В Газу через временный пирс доставлено почти 570 тонн гуманитарной помощи

Более 569 тонн гуманитарной помощи уже доставлено в сектор Газа через временный пирс, построенный Соединенными Штатами.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

"На сегодня более 569 тонн гуманитарной помощи доставлено через временный пирс в Газу для дальнейшего распределения гуманитарными партнерами", - говорится в публикации.

В CENTCOM добавили, что эту помощь предоставили Великобритания, Европейский союз, ОАЭ, США и несколько других партнеров.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщило, что грузовики начали доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, используя временный пирс, построенный Соединенными Штатами.

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Версия на английском языке Nearly 570 tons of aid delivered across temporary pier to Gaza,

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