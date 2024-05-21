В Газу через временный пирс доставлено почти 570 тонн гуманитарной помощи

Более 569 тонн гуманитарной помощи уже доставлено в сектор Газа через временный пирс, построенный Соединенными Штатами.
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"На сегодня более 569 тонн гуманитарной помощи доставлено через временный пирс в Газу для дальнейшего распределения гуманитарными партнерами", - говорится в публикации.
В CENTCOM добавили, что эту помощь предоставили Великобритания, Европейский союз, ОАЭ, США и несколько других партнеров.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщило, что грузовики начали доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, используя временный пирс, построенный Соединенными Штатами.