Две страны объявили об эвакуации своих граждан из Новой Каледонии

Новая Зеландия и Австралия объявили об эвакуации своих граждан из Новой Каледонии, где продолжаются вспыхнувшие 13 мая протесты.

Новая Зеландия и Австралия объявили об эвакуации своих граждан из Новой Каледонии, где продолжаются вспыхнувшие 13 мая протесты.

Как сообщает Report , глава новозеландского МИД Уинстон Питерс отметил, что на ближайшие дни запланированы рейсы из Нумеа в Окленд, с аналогичным заявлением выступила его австралийская коллега Пенни Вонг.

"Новозеландцы в Новой Каледонии пережили несколько сложных дней, и их возвращение домой - это первоочередная задача для правительства", - указал Питерс в заявлении, распространенном МИД страны.

Отмечается, что запланированный на 21 мая рейс станет "первым из серии перелетов, возвращающих граждан домой".

"Мы получили разрешение на выполнение двух рейсов для эвакуации из Новой Каледонии австралийских граждан и туристов из других стран. Министерство иностранных дел связывается с зарегистрированными консульством австралийцами и распределяет пассажиров, исходя из потребности в репатриации", - указала в свою очередь Вонг на своей странице в соцсети X.

Она добавила, что австралийское правительство продолжает работать над организацией дополнительных рейсов, которые позволят эвакуировать из Новой Каледонии всех, кто в этом нуждается. На сегодня 300 человек зарегистрировались в консульстве страны и обратились за помощью в репатриации на родину после начала протестов.

Отметим, что протесты в Новой Каледонии инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий, полиция неоднократно применяла силу в отношении демонстрантов.

Местные власти также приняли решение приостановить 21-24 мая занятия во всех государственных и частных средних школах и колледжах.