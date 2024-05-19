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В Новой Каледонии на фоне протестов приостановлены занятия в школах

В Новой Каледонии на фоне протестов приостановлены занятия в школах На заморской территории Франции Новая Каледония на фоне протестов против колониальной политики Парижа 21-24 мая будут приостановлены занятия во всех государственных и частных средних школах и колледжах.
В регионе
19 мая 2024 г. 15:14
В Новой Каледонии на фоне протестов приостановлены занятия в школах

На заморской территории Франции Новая Каледония на фоне протестов против колониальной политики Парижа 21-24 мая будут приостановлены занятия во всех государственных и частных средних школах и колледжах.

Как передает Report со ссылкой на France Info, такое решение приняли местные власти.

Вице-президент правительства Изабель Шампморо заявила, что за этот период будут подготовлены предложения по возобновлению занятий в государственных и частных учебных заведениях с учетом всех аспектов.

"Школы откроются только при соблюдении всех условий безопасности", - добавила она.

Отметим, что в Новой Каледонии 13 мая начались протесты, которые были инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий, полиция неоднократно применяла силу в отношении демонстрантов.

По последним данным, число погибших в ходе беспорядков в Новой Каледонии возросло до шести.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyada gərgin vəziyyətlə əlaqədar məktəblərdə dərslər dayandırılıb

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