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Индия успешно испытала систему доставки торпед нового поколения

Индия успешно испытала систему доставки торпед нового поколения Индия успешно провела третье испытание ракетно-торпедной системы нового поколения SMART (сокращение от "сверхзвуковая система запуска торпеды"), разработанной в стране. Запуск торпеды был осуществлен с острова Абдул Калам у берегов штата Одиша.
Другие страны
1 мая 2024 г. 15:44
Индия успешно испытала систему доставки торпед нового поколения

Индия успешно провела третье испытание ракетно-торпедной системы нового поколения SMART (сокращение от "сверхзвуковая система запуска торпеды"), разработанной в стране. Запуск торпеды был осуществлен с острова Абдул Калам у берегов штата Одиша.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны республики.

В ведомстве отметили, что комплекс содержит несколько технологических улучшений по сравнению с уже имеющимися на вооружении. Среди них называются твердотопливная двигательная установка с двумя ступенями, электромеханическая система привода, инерциальная система навигации.

"В ходе испытания была проверена работа системы симметричного разделения и контроля выброса и скорости [торпеды]", - говорится в сообщении.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поздравил с успешным испытанием Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO), создавшую систему. Глава ведомства отметил, что ее дальнейшее развитие "еще более укрепит мощь [индийских] ВМС".

Индия дважды успешно испытывала разработку DRDO в 2020 и 2021 годах. На этапе испытаний она получила название SMART. Легкая противолодочная торпеда находится внутри цилиндрического корпуса сверхзвуковой ракеты. Часть пути после пуска она проводит в воздухе, после чего торпеда отделяется с применением парашютной системы сброса и входит в воду, где поражает подводную цель.

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Версия на английском языке India successfully carries out trials of supersonic missile-assisted torpedo system

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