Кандидата на выборах в Европарламент забросали яйцами во Франции

Лидера объединенного списка Социалистической партии и партии "Общественное место" на выборах в Европарламент Рафаэля Глюксмана забросали яйцами и краской на первомайской демонстрации в городе Сент-Этьен на юго-востоке Франции.

Лидера объединенного списка Социалистической партии и партии "Общественное место" на выборах в Европарламент Рафаэля Глюксмана забросали яйцами и краской на первомайской демонстрации в городе Сент-Этьен на юго-востоке Франции.

Как передает Report, об этом сообщает радио France Bleu.

Глюксман планировал пройти по улицам Сент-Этьена в общей колонне профсоюзов, отмечающих День солидарности трудящихся 1 мая. Однако группа агрессивно настроенных студентов требовала, чтобы он покинул шествие.

В результате нападения политику пришлось досрочно завершить свое участие в акции.

В комментарии для журналистов он отметил, что среди нападавших были активисты левой партии "Неподчинившаяся Франция" и партии троцкистов "Постоянная революция".