В Иерусалиме проходит встреча Блинкена и Нетаньяху

В Иерусалиме проходит встреча Госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщили в канцелярии главы правительства Израиля.
По завершении встречи состоится расширенное заседание с участием представителей израильского и американского руководства.
С израильской стороны во встрече примут участие: министр по стратегическим вопросам, начальник Генштаба, глава управления по борьбе с террором при Совете нацбезопасности, действующий военный секретарь премьер-министра и назначенный военный секретарь премьер-министра и т.д.
С американской стороны во встрече примут участие посол США в Израиле, помощник госсекретаря по ближневосточным вопросам и спецпредставитель по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке.