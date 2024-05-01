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В Иерусалиме проходит встреча Блинкена и Нетаньяху

В Иерусалиме проходит встреча Блинкена и Нетаньяху В Иерусалиме проходит встреча Госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Другие страны
1 мая 2024 г. 13:23
В Иерусалиме проходит встреча Блинкена и Нетаньяху

В Иерусалиме проходит встреча Госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщили в канцелярии главы правительства Израиля.

По завершении встречи состоится расширенное заседание с участием представителей израильского и американского руководства.

С израильской стороны во встрече примут участие: министр по стратегическим вопросам, начальник Генштаба, глава управления по борьбе с террором при Совете нацбезопасности, действующий военный секретарь премьер-министра и назначенный военный секретарь премьер-министра и т.д.

С американской стороны во встрече примут участие посол США в Израиле, помощник госсекретаря по ближневосточным вопросам и спецпредставитель по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке.

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Версия на азербайджанском языке Yerusəlimdə Netanyahu ilə Blinken arasında qapalı görüş keçirilir

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