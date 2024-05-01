Сестра лидера ХАМАС отпущена под домашний арест

Сестра лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханийи - 57-летняя Сабах аль-Салам Ханийя из Тель-Шевы (Негев) решением суда была освобождена под домашний арест.

Сестра лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханийи - 57-летняя Сабах аль-Салам Ханийя из Тель-Шевы (Негев) решением суда была освобождена под домашний арест.

Как передает Report, об этом сообщает Newsru.co.il.

Она обвиняется в поддержке террора и подстрекательстве к террористической деятельности.

Отмечается, что 7 октября 2023 года, когда тысячи боевиков ХАМАС, "Исламского джихада" и другие ворвались на территорию Израиля, где убили свыше 1 400 человек и захватили в плен свыше 200 человек, сестра Ханийи активно поддерживала террористов, рассылая им поздравления.