В Греции прошли демонстрации с требованием улучшения условий труда и повышения зарплаты

Первомайские демонстрации прошли в Афинах, Салониках и других городах Греции.

Первомайские демонстрации прошли в Афинах, Салониках и других городах Греции.

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ со ссылкой на Компартию Греции (КПГ).

На площади Синтагма в центре Афин по призыву коммунистического профсоюза Всегреческий боевой фронт ПАМЕ собрались тысячи человек - рабочие из десятков отраслей, студенты, самозанятые. На площадь они прошли маршем, скандируя "Красный Первомай", "Да здравствует 1 мая и классовая борьба".

Они требовали улучшения условий труда и быта, коллективных договоров с повышением заработной платы и расширением прав, мер по борьбе с инфляцией и т.д. Митингующие требовали введения семичасового рабочего дня, мер по обеспечению здоровья и безопасности работников на работе.