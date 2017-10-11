Суд в Ираке постановил арестовать организаторов референдума по Курдистану

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Иракский суд вынес постановление об аресте главы и членов высшей независимой комиссии по проведению "референдума" о независимости Курдистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иракское информационное агентство.

"Суд по расследованиям вынес постановление об аресте главы и членов комиссии, занимавшихся организацией референдума в Курдистане", - приводится в тексте заявления представителя Высшего судебного совета Ирака.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел "референдум" о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии, пока не будут аннулированы результаты голосования.