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Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении европейского права

Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении европейского права Европейская комиссия подала иск в Суд Европейского союза против Польши в связи с нарушением европейского права
Другие страны
23 сентября 2021 г. 20:19
Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении европейского права

Европейская комиссия подала иск в Суд Европейского союза против Польши в связи с нарушением европейского права, которое, по данным ЕК, Варшава допустила в отношении польского медиарегулятора.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"ЕК решила сегодня подать иск в Суд ЕС против Польши из-за нарушения права ЕС, гарантирующего независимость национального регулятора в сфере телекоммуникаций", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

По ее данным, правительство Польши сначала изменило соответствующий закон, а в мае 2020 года досрочно отправило в отставку главу Управления электронных коммуникаций (UKE), который должен был находиться на этом посту до сентября 2021 года. В Еврокомиссии отмечают, что это нарушает установленные в ЕС правила.

В ЕК напомнили, что независимость медиарегулятора является главным принципом в правилах ЕС, касающихся сферы телекоммуникаций. Эти правила должны гарантировать объективную и непредвзятую работу регулятора.

Ранее Еврокомиссия подала в Суд ЕС иск против Польши в связи с нарушением принципа независимости судебной системы. Кроме того, в понедельник Суд ЕС решил оштрафовать Польшу на 500 тыс. евро в сутки в связи с невыполнением другого постановления, касающегося закрытия угольной шахты на границе с Чехией.

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