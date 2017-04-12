Строительство китайского аэродрома в Антарктиде начнется к 2018 году - ВИДЕО

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Строительство китайского аэродрома на антарктическом ледяном щите в Антарктиде начнется к 2018 году.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора китайского Института полярных исследований при государственном океанологическом управлении КНР Сунь Бо.

Во вторник завершилась 33-я арктическая экспедиция КНР, которая началась 2 ноября 2016 года. Ледокол "Сюэлун" ("Снежный дракон") с 256 членами экспедиции за 161 день преодолел около 31 тысячи морских миль.

"В начале аэродром будет иметь только взлетно-посадочную полосу, поэтому строительство будет легким — нам будет нужно лишь выровнять выбранный участок и поддерживать его в таком состоянии", — заявил Сунь Бо газете China Daily. По его словам, аэродром будет расположен возле китайской арктической станции "Чжуншань".