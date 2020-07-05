Стрельба в США, 4 убитых

Четыре человека погибли и четыре оказались ранены в результате стрельбы в Чикаго, которую открыли по прохожим четверо неизвестных.

Четыре человека погибли и четыре оказались ранены в результате стрельбы в Чикаго, которую открыли по прохожим четверо неизвестных.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

По информации американских правоохранителей, двое людей скончались на месте от полученных ран, еще двое умерли в реанимации. Среди погибших оказался 14-летний подросток.

В настоящее время полиция объявила в городе план перехвата, однако задержать стрелков ей не удалось.

Другие подробности происшествия пока не известны.