    • 20 марта, 2026
    • 09:55
    Страны Персидского залива сообщили об атаках ракет и беспилотников

    Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн сообщили о ракетных и беспилотных атаках, произошедших в течение последних часов.

    Как передает Report, об этом сообщает BBC.

    В министерстве обороны ОАЭ заявили, что силы ПВО отражают угрозы со стороны Ирана. Жителей предупредили о возможных звуках взрывов, связанных с перехватом целей в воздухе.

    Власти Кувейта также сообщили о взрывах, вызванных работой систем противовоздушной обороны, и призвали население соблюдать инструкции по безопасности.

    Министерство обороны Саудовской Аравии заявило о перехвате и уничтожении нескольких беспилотников в восточном регионе страны.

    В Бахрейне сработали сирены тревоги, после чего МВД призвало жителей укрыться в безопасных местах. Позднее власти сообщили, что причиной были иранские БПЛА, а упавшие осколки снарядов вызвали пожар на складе.

    Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Атака дронов
    Fars körfəzi ölkələri raket və PUA-ların hücumları barədə məlumat verib
    10:46

    Азербайджан и NB8 обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

    Другие страны
    10:29

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Китая почти в 4 раза

    Финансы
    10:27

    МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 46 преступлений

    Происшествия
    10:24

    ВС России атаковали Сумскую область Украины: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    10:14

    Число пострадавших при пожаре на заводе в Южной Корее увеличилось до 50 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:00

    Посольство Израиля поздравило Азербайджан с праздником Рамазан

    Внешняя политика
    09:56

    В России произошло массовое ДТП с участием 25 автомобилей

    Другие страны
    09:55

    Страны Персидского залива сообщили об атаках ракет и беспилотников

    Другие страны
    09:54

    Аллахшукюр Пашазаде призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к диалогу

    Внешняя политика
