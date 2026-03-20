Страны Персидского залива сообщили об атаках ракет и беспилотников

Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн сообщили о ракетных и беспилотных атаках, произошедших в течение последних часов.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

В министерстве обороны ОАЭ заявили, что силы ПВО отражают угрозы со стороны Ирана. Жителей предупредили о возможных звуках взрывов, связанных с перехватом целей в воздухе.

Власти Кувейта также сообщили о взрывах, вызванных работой систем противовоздушной обороны, и призвали население соблюдать инструкции по безопасности.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило о перехвате и уничтожении нескольких беспилотников в восточном регионе страны.

В Бахрейне сработали сирены тревоги, после чего МВД призвало жителей укрыться в безопасных местах. Позднее власти сообщили, что причиной были иранские БПЛА, а упавшие осколки снарядов вызвали пожар на складе.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.