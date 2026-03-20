    Fars körfəzi ölkələri raket və PUA-ların hücumları barədə məlumat verib

    • 20 mart, 2026
    • 10:21
    Fars körfəzi ölkələri raket və PUA-ların hücumları barədə məlumat verib

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ), Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreyn son saatlar ərzində baş verən raket və pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) hücumları barədə məlumat verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, hava hücumundan müdafiə qüvvələri İran tərəfindən gələn təhdidləri dəf edir.

    Küveyt hakimiyyəti də hava hücumundan müdafiə sistemlərinin işləməsi nəticəsində baş verən partlayışlar barədə məlumat verib və əhalini təhlükəsizlik təlimatlarına əməl etməyə çağırıb.

    Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyi ölkənin şərq bölgəsində bir neçə PUA-nın məhv edildiyini bildirib.

    Bəhreyndə hava həyəcanı siqnalı işə düşüb, bundan sonra sakinlər təhlükəsiz yerlərdə sığınmağa çağırılıb. Hakimiyyət orqanları bunun səbəbinin İran PUA-ları olduğunu bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Страны Персидского залива сообщили об атаках ракет и беспилотников

