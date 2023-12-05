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Страны Персидского залива обязались выделить 1,6 млрд долларов на восстановление сектора Газа

Страны Персидского залива обязались выделить 1,6 млрд долларов на восстановление сектора Газа Лидеры стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на саммите в Дохе обязались дополнительно выделить более 1,6 млрд долларов США на восстановление сектора Газа.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 18:29
Страны Персидского залива обязались выделить 1,6 млрд долларов на восстановление сектора Газа

Лидеры стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на саммите в Дохе обязались дополнительно выделить более 1,6 млрд долларов США на восстановление сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте секретариата организации.

"Участники саммита обязались в рамках созданной в 2009 году Программы совета сотрудничества по восстановлению сектора Газа дополнительно выделить 1,646 млрд долларов США в добавок к прямой двусторонней помощи", - указывается в заявлении, принятом по итогам саммита.

Они также высоко оценили посреднические усилия Катара, Египта и США, которые привели к достижению договоренностей о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.

Лидеры арабских стран Персидского залива призвали к немедленному восстановлению перемирия в анклаве, чтобы добиться "полного и устойчивого режима прекращения огня".

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Версия на азербайджанском языке Körfəz ölkələri Qəzzanın bərpası üçün 1,6 milyard dollar ayıracaq

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