Страны Персидского залива обязались выделить 1,6 млрд долларов на восстановление сектора Газа

Лидеры стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на саммите в Дохе обязались дополнительно выделить более 1,6 млрд долларов США на восстановление сектора Газа.

Лидеры стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на саммите в Дохе обязались дополнительно выделить более 1,6 млрд долларов США на восстановление сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте секретариата организации.

"Участники саммита обязались в рамках созданной в 2009 году Программы совета сотрудничества по восстановлению сектора Газа дополнительно выделить 1,646 млрд долларов США в добавок к прямой двусторонней помощи", - указывается в заявлении, принятом по итогам саммита.

Они также высоко оценили посреднические усилия Катара, Египта и США, которые привели к достижению договоренностей о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.

Лидеры арабских стран Персидского залива призвали к немедленному восстановлению перемирия в анклаве, чтобы добиться "полного и устойчивого режима прекращения огня".